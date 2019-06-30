На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 23-летний водитель на Daewoo сбил лося. Погибли оба

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
ДТП с лосем (2019) | Фото:Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 23-летний водитель на Daewoo сбил лося. Погибли оба

В Свердловской области водитель автомобиля "Дэу" погиб при столкновении машины с лосем.

ДТП произошло 30 июня в 00:15 на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, 23-летний водитель ехал в сторону Екатеринбурга, когда допустил наезд на животное, которое вышло из леса на дорогу.

Предварительная причина ДТП– несоблюдение скоростного режима.

ДТП с лосем(2019)|Фото:Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Два пассажира - молодой человек и несовершеннолетняя девушка получили травмы. Животное погибло.

Отметим, в регионе нередки случаи выхода крупных животных на дороги. Две недели назад под Екатеринбургом Mazda сбила лося. Авария произошла на трассе М5, животное погибло.

Новая иномарка получила сильные повреждения. О состоянии водителя не сообщалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 23-летний водитель на Daewoo сбил лося. Погибли оба

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дтп, лось, свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров