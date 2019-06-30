На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 23-летний водитель на Daewoo сбил лося. Погибли оба

В Свердловской области водитель автомобиля "Дэу" погиб при столкновении машины с лосем.

ДТП произошло 30 июня в 00:15 на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, 23-летний водитель ехал в сторону Екатеринбурга, когда допустил наезд на животное, которое вышло из леса на дорогу.

Предварительная причина ДТП– несоблюдение скоростного режима.

Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Два пассажира - молодой человек и несовершеннолетняя девушка получили травмы. Животное погибло.

Отметим, в регионе нередки случаи выхода крупных животных на дороги. Две недели назад под Екатеринбургом Mazda сбила лося. Авария произошла на трассе М5, животное погибло.

Новая иномарка получила сильные повреждения. О состоянии водителя не сообщалось.