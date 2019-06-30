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Политика За рубежом
Ким Чен Ын в Сингапуре (2018) | Фото: http://kcna.kp

Президент США впервые в истории пересек границу КНДР

Президент США ДональдТрамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Американские и азиатские телеканалы транслировали событие в прямом эфире.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки. После чего северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи.

Трамп согласился сделать это и назвал пересечение границы "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи.

Главы государств встретились впервые после "провального" саммита в Ханое. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.

Как сообщалось ранее, Пхеньян может отказаться от дальнейших переговоров с США по ядерному разоружению.

Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи рассказала о нежелании страны идти на какие-либо уступки Соединенным Штатам. В этой связи КНДР не собирается и продолжать такого рода переговоры.

При этом Трамп и Ким Чен Ын высказали намерение продолжать двусторонние отношения.

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Президент США впервые в истории пересек границу КНДР

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Теги: дональд трамп, ким чен ын



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Развитие сюжета:

Ранее 02.07.2019 05:13 Мск Трамп сообщил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время

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