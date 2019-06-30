Президент США впервые в истории пересек границу КНДР

Президент США ДональдТрамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Американские и азиатские телеканалы транслировали событие в прямом эфире.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки. После чего северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи.

US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU — CNN (@CNN) 30 июня 2019 г.

Трамп согласился сделать это и назвал пересечение границы "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи.

Главы государств встретились впервые после "провального" саммита в Ханое. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.

Как сообщалось ранее, Пхеньян может отказаться от дальнейших переговоров с США по ядерному разоружению.

Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи рассказала о нежелании страны идти на какие-либо уступки Соединенным Штатам. В этой связи КНДР не собирается и продолжать такого рода переговоры.

При этом Трамп и Ким Чен Ын высказали намерение продолжать двусторонние отношения.