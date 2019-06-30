24 Июля 2020
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ДТП в Каменске-Уральском (2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Каменске-Уральском нетрезвый водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

В Свердловской области в ДТП минувшей ночью погибла 17 -летняя девушка-пешеход.

Трагедия произошла 30 июня в 00:50 в городе Каменск-Уральский, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Трое молодых людей, две девушки 2002 года рождения и молодой человек 2004 года, рождения гуляли в деревне Монастырка. Подростки направлялись в гости.

ДТП в Каменске-Уральском(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП в Каменске-Уральском(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Они шли по обочине дороги, когда к сзади к ним приблизился "Форд Фокус" серого цвета. Одна девушка и парень успели отойти в сторону, вторая – не успела. Несовершеннолетняя скончалась на месте еще до прибытия скорой.

34-летний водитель иномарки задержан. Освидетельствование показало, что он был пьян.

Родителей подростков обязали явиться в отдел полиции для составления материалов.

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В Каменске-Уральском нетрезвый водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

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Теги: дтп, девушка, каменск-уральский



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