В Каменске-Уральском нетрезвый водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

В Свердловской области в ДТП минувшей ночью погибла 17 -летняя девушка-пешеход.

Трагедия произошла 30 июня в 00:50 в городе Каменск-Уральский, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Трое молодых людей, две девушки 2002 года рождения и молодой человек 2004 года, рождения гуляли в деревне Монастырка. Подростки направлялись в гости.

Они шли по обочине дороги, когда к сзади к ним приблизился "Форд Фокус" серого цвета. Одна девушка и парень успели отойти в сторону, вторая – не успела. Несовершеннолетняя скончалась на месте еще до прибытия скорой.

34-летний водитель иномарки задержан. Освидетельствование показало, что он был пьян.

Родителей подростков обязали явиться в отдел полиции для составления материалов.