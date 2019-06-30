В затопленную Иркутскую область прилетел Путин. Количество погибших выросло до пяти

В результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в субботу вечером президент провел совещание по ситуации с наводнениями в ряде районов Иркутской области.

По словам Зиничева, пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка, погибло 5 человек, 97 человек госпитализированы. Судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.

Напомним, ранее сообщалось о трех жертвах наводнения.

Подтопление территорий в Иркутской области началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Всего в 48 населенных пунктах оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в которых проживает более десяти тысяч человек.

Как сообщалось, из берегов вышла река Ия в Тулуне и прорвала дамбу. По последним данным, уровень воды на 6 утра по местному времени понизился на 21 см.

В ходе совещания Путин распорядился "уже сегодня" начать выплаты пострадавшим. Он также поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП.

По словам президента, необходимо взять под контроль цены на товары первой необходимости, держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обеспечить жителей питьевой водой.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о материальной помощи: 200 тыс. за легкий вред здоровью, 400 тыс. - за тяжкий или средней тяжести, семьи погибших получат по 1 млн руб. Областной бюджет получит 662 млн руб. из федерального бюджета, в том числе это средства на финансовую помощь тем, чье имущество пострадало. Региональный бюджет также окажет помощь.

27 июня в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам главы Росгидромета Максима Яковенко, с момента наблюдений с 1936 года это четвертый такой масштабный паводок.