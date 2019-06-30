В Магнитогорске ночью загорелась городская ярмарка

В Магнитогорске ночью произошел пожар на Центральной городской ярмарке, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Из-за позднего сообщения о ЧП в экстренную службу и сильного ветра огонь быстро распространился.

Пожар тушили по повышенному номеру сложности. Он был локализован в 04.56 часов. Общая площадь возгорания составила около 2,3 тыс. кв.метров.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Угрозы для экологии также нет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, на месте пожара выставлено оцепление. Автомобилистам советуют парковать машины на безопасном расстоянии.

Месяц наад в Магнитогорске произошел пожар в цеху по производству пластиковых панелей на территории ЗАО "Урал-Пласт".

Сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. При происшествии обошлось без жертв.