24 Июля 2020
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пожар на ярмарке в Магнитогорске (2019) | Фото:74.mchs.gov.ru

В Магнитогорске ночью загорелась городская ярмарка

В Магнитогорске ночью произошел пожар на Центральной городской ярмарке, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Из-за позднего сообщения о ЧП в экстренную службу и сильного ветра огонь быстро распространился.

Пожар тушили по повышенному номеру сложности. Он был локализован в 04.56 часов. Общая площадь возгорания составила около 2,3 тыс. кв.метров.

пожар на ярмарке в Магнитогорске(2019)|Фото:74.mchs.gov.ru

пожар на ярмарке в Магнитогорске(2019)|Фото:74.mchs.gov.ru

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Угрозы для экологии также нет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, на месте пожара выставлено оцепление. Автомобилистам советуют парковать машины на безопасном расстоянии.

Месяц наад в Магнитогорске произошел пожар в цеху по производству пластиковых панелей на территории ЗАО "Урал-Пласт".

Сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. При происшествии обошлось без жертв.

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В Магнитогорске ночью загорелась городская ярмарка

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Теги: пожар, ярмарка, магнитогорск



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Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2019 10:06 Мск Причиной пожара на городской ярмарке в Магнитогорске могло стать короткое замыкание электропроводки

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