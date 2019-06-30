"Квартирный цех Соболь" по изготовлению фальшивых подписей обсуждают в политическом Telegram

Кандидаты от Навального с начала процесса сбора подписей признавались, что каждый автограф достается им тяжело – москвичи не хотят поддерживать малознакомых и ничем не выделившихся кандидатов. Сторонники блогера винили жару, лето, отпуска и дачный сезон, но только не себя. Поняв, что такими темпами подписи не собрать, соратники Навального пустили в ход тяжелую артиллерию – подделку подписей.

И дело сразу пошло – 27 июня Любовь Соболь похвасталась, что имеет на руках 80% от необходимого количества подписей, чудесным образом и без объяснения причин прироста.

Люди, знающие о сборе подписей не понаслышке, сразу заподозрили, что дело не чисто.

Журналист Антон Красовский уже сталкивался с этой сложной процедурой и подтвердил, что собирать в день по 500 подписей просто невозможно.«Если б никому не известные молодые люди с легкостью стрясывали с москвичей по 500 подписей за день, то никаких проблем с участием в выборах у инициативной молодежи и у нас бы не было» - написал журналист.

Вчера, 28 июня, в интернете бала опубликована видеозапись, на которой сотрудниками полиции была обнаружена «фабрика по подделке» подписей для Соболь, организованная в одной из столичных съемных квартир.

Отметим, что так называемый ФБК Навального и соратник блогера Леонид Волков недавно выпустили свое «расследование», где соперники Соболь обвинялись в жульничестве и фальсификации подписей. Отвлекая общественность очередным скандалом, Соболь и компания «под шумок» занялись тем же самым, в чем недавно обвиняли конкурентов.

Произошедшая перемена в поведении Соболь удивила всех, новость разместили топовые блогеры и Telegram-каналы.

Данные из МВД о задержании граждан, занимавшихся подделкой подписей, опубликовал даже поклонник Любови Соболь глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а его бывший заместитель Леся Рябцева отметила, что Леонид Волков должен потребовать у Соболь сняться с выборов, как он требовал этого у Митрохина.

Новость разместили даже ряд оппозиционных СМИ, такие как «Медиазона», «Знак» и «Дождь».

Доказать, что Соболь знала о подпольном штабе по подделке подписей в ее пользу будет сложно, но теперь Центризбирком ознакомлен с ситуацией и кандидату от Навального предстоит тщательная перепроверка каждого автографа.