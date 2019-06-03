Махлаю предъявили создание ОПГ. Силовики начали новый поход на крупнейший азотный завод страны

Очередное дело о создании ОПГ возбуждено в России и расследуется по фактам хищений на "Тольяттиазоте", следствие считает причастными к преступлениям людей из числа руководства и сотрудников общества, его дочерних компаний и аффилированного "Тольяттихимбанк".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, якобы целью группы во главе с Владимиром Махлаем стало систематическое завладение путем мошенничества чужим имуществом и уклонение от уплаты налогов.

В том числе, по данным следствия, Александр Попов в соучастии с другими членами преступной организации в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб.

"Тольяттиазот" - российская химическая компания, входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.

Строительство завода по выпуску минеральных удобрений (аммиака и карбамида) возле Тольятти началось в 1974 году по договору с американской фирмой "Оксидентал Петролеум". Завод строился с финансовым участием американского миллиардера Арманда Хаммера, питавшего симпатии к СССР и лично знакомого с Владимиром Лениным. Строительство было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Первая продукция предприятия "Тольяттиазот" была выпущена в 1979 году.

В 1985 году "Тольяттиазот", крупнейший на тот момент азотный завод в мире, возглавил Владимир Махлай, уроженец города Губаха Пермской области. В декабре 1992 года предприятие было приватизировано и преобразовано в акционерное общество. "Тольяттиазот", по утверждению менеджмента предприятия, подвергался в 2000-х годах рейдерскому захвату со стороны структур, близких к предпринимателю Виктору Вексельбергу. Представители Вексельберга заявляли, что не имеют отношения к "Тольяттиазоту" и событиям вокруг него, однако признавали, что компании "Syntech Group", контролируемой холдингом "Ренова оргсинтез" Вексельберга, принадлежало 9,14 % акций "ТОАЗ". На этом фоне в 2005 году Владимир Махлай был объявлен в розыск по обвинению в неуплате налогов, поэтому он был вынужден выехать за границу. Уголовные дела в отношении Владимира Махлая были прекращены в 2009 году. В мае 2011 года Махлай отошел от дел в "Тольяттиазоте", передав руководство сыну Сергею.