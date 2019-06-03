Зеленский спрятал голову в песок по делу о сносе памятника Жукову

Президент Украины Владимир Зеленский не занял внятной позиции по поводу вчерашнего сноса неонацистами памятника советскому полководцу Георгию Жукову в Харькове. Такой вывод можно сделать из слов новоназначенного пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Она нисколько не осудила акт вандализма, направленный на переписывание истории и стирание исторической памяти, а только заявила, что этот инцидент - "пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет".

По словам Мендель, должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества.

Она признала, что в законе о декоммунизации есть пункты, что если советские деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то такие памятники не должны быть снесены. Но в то же время она сказала, что есть "правовая коллизия", которую нужно разрешить, "тем более при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в Харькове".

Последнее является прямой ложью, так как в Харькове как раз есть общественный консенсус в отношении освободителей от фашизма. А Мендель заявила, что решение должно "удовлетворить все заинтересованные стороны", что невозможно, так как восстановление памятника Жукову для нацистов заведомо неприемлемо.

В итоге Мендель отметила, что Зеленский призывает власти Харькова провести обсуждение этого вопроса, но недовольную реакцию Москвы он считает вмешательством во внутренние дела Украины.

Похоже на то, что Зеленский не будет одобрять снос памятника, но не против спустить дело на тормозах.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, нацисты повалили бюст Жукову, а на его место поставили украинский флаг. Полиция никак этому не препятствовала. В МИД РФ это назвали серьезным вызовом для новой власти Украины.