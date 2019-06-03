Дело об убийстве спецназовца в Подмосковье будет расследовать центральный аппарат СКР

Расследовать дело об убийстве спецназовца в Подмосковье будет центральный аппарат СКР, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Такое указание дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, все случилось в поселке Путилково в Красногорском районе: спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.

"Следствием уже установлен круг лиц, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Глава СКР поручил оперативно провести мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего.