"Он концентрирует власть в своих руках". Текслер после отставки Гаттарова переподчинил себе минэк

Врио губернатора Алексей Текслер после отставки своего заместителя Руслана Гаттарова перевел под свое прямое подчинение министерство экономического развития Челябинской области. Его новый заместитель Егор Ковальчук будет курировать работу вновь создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов, которое в прошлом он возглавлял, а также отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС. Эксперты считают такое решение главы области грамотным, отмечая, что он замыкает на себя ключевые сферы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Желаю Руслану Гаттарову успехов на новом поприще в будущем", - ранее прокомментировал глава Челябинской области Алексей Текслер, подписывая указ об отставке заместителя.

Карьера Ковальчука первоначально была связана именно с Челябинской областью. Он работал в МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", избирался депутатом городской думы, занимал должность заместителя главы администрации по городскому хозяйству, министра промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области. После назначения Бориса Дубровского Ковальчук возглавил министерство радиационной и экологической безопасности, но проработал в этой должности только девять месяцев и после этого переехал в Югру, где занимал пост директора департамента ЖКХ и энергетики ХМАО.

"К кандидатуре Ковальчука я отношусь крайне положительно. Его отличает грамотность и умение по-современному смотреть на вещи, я думаю, это как раз те качества, которые оценил в нем Текслер", - отметил политолог Андрей Лавров.

Политолог Александр Подопригора напомнил, что Ковальчук из команды экс-губернатора Михаиле Юревиче, при этом он подчеркнул, что в то же время не стоит искать в его назначении "руку Юревича".

"Это "тракторозаводская" группа Бориса Видгофа реализовала свою заявку в предвыборных раздачах. Посмотрим теперь, какому клану отдадут кресло мэра (с Калининским районом, например, очень достойные люди связаны). Вместе с тем, Ковальчук – человек вменяемый, достаточно коммуникабельный, имеющий опыт реальной работы; он хорошо знает ситуацию в регионе, не замечен в увлечениях дурными "мегапроектами", а для "кланов" так вообще родной. Нынче (особенно накануне выборов) это большие политические плюсы. Посмотрим", - написал он.

После отставки Руслана Гаттарова, курировавшего экономический блок, прогнозировалось, что именно Ковальчуку перейдут его полномочия. Однако Алексей Текслер взял под личный контроль работу регионального минэкономразвития. Политолог считает такое решение врио губернатора грамотным.

"В нынешней ситуации Минэконом должен снова стать штабом разработки экономической политики и территориальных стратегий, мониторинговым и аналитическим центром, готовящим для руководства области и общественности адекватную информацию, планы и оценки, а вовсе не органом оперативного управления экономикой региона (что в рыночных условиях в принципе невозможно), который сам же и оценивает ее состояние (так, как нравится начальству). Именно так было в начале и середине 90-х, когда министром экономики (тогда – председателем комитета экономики) области был В.Христенко, а его заместителями – Гордеев, Галкина и Рыжий. Потом минэконом превратили в настоящий винегрет информационных, управленческих и распределительных функций, который на деле ни за что не отвечал и ничем не руководил, зато массировано производил дезинформацию о том, как у нас все замечательно, заказывал коммерческим партнерам липовые "стратегии" и расписывал такие же липовые "мегапроекты", - отметил Александр Подопригора.

По словам Андрея Лаврова, Алексей Текслер замыкает на себя ключевые сферы, что совершенно нормально для нового руководителя. "Он концентрирует власть в своих руках", - добавил он.

При этом эксперты отмечают, что сама отставка Руслана Гаттарова была "обставлена более деликатно и по-доброму", чем отставки вице-губернатора Тефтелева, о которой Текслер сообщил в своем Instagram, или директора Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексея Бобова, поплатившегося должностью за лоббирование проекта строительства кремниевого завода в Златоусте.

"Полагаю, это связано и с тем, что работу Гаттарова нельзя оценивать исключительно критически. С одной стороны, были вопросы у правоохранителей к его подчиненным, оказались не столь актуальны мегапроекты типа ВСМ Челябинск-Екатеринбург, "не выстрелил" ТЛК "Южноуральский". С другой стороны, показатели экономического развития Челябинской области, по сравнению со многими другими, выглядели весьма неплохо, очень интересный проект "Территория бизнеса" запустили, по числу образованных ТОСЭР вышли в лидеры по стране, к слову, и в рейтинге инвестпривлекательности была положительная динамика", - считает политолог Александр Мельников.

"Руслан Гаттаров ушел спокойно. Текслер бывало очень жестко увольнял подчиненных, в данном случае он выразил ему благодарность. На самом деле это значит, что аппаратный вес у него сохраняется, поэтому я думаю, что рано выбрасывать его из политической колоды. Его поддержка в Москве никуда не девается, мы все ее знаем. Я думаю, применение он себе найдет и будет востребован", - отметил Андрей Лавров.

Стоит добавить, что Гаттарова критиковали за проект ВСМ Челябинск – Екатеринбург, называя его "абсолютно неперспективным в коммерческом отношении". Впрочем, и Алексей Текслер на своей первой пресс-конференции назвал его "неприоритетным", отметив, что он крайне дорогой. Провальной называли и подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которую курировал "экономический" вице-губернатор. Главный объект саммитов – конгресс-холл "Крылья" сначала стал резервной площадкой, а теперь принято решение пересмотреть проект, чтобы его удешевить. По стоимости речь идёт о двух десятках миллиардов рублей, и финансирование выделялось исключительно из областного бюджета. Кроме того, подчиненные Гаттарова являются фигурантами уголовного дела о хищении более 3,8 млн руб., которые были выделены на проведение российско-казахстанского форума.