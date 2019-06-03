В частном доме в Крыму обнаружен склад с оружием

В Симферополе в частном доме обнаружен склад с оружием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Изъятые предметы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.

Так, изъято более 1,5 тыс. патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), две гранаты РГД, три гранаты Ф-1, запалы к ним, две противопехотные мины.

Куда сбывалось оружие, пока не определено.