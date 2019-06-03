Порошенко планирует стать "отцом нации"

Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует стать "отцом нации", сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник из его окружения. Так он прокомментировал решение Порошенко возглавить партию, которая переименована в "Европейскую солидарность".

По словам источника, Порошенко "должен стать не депутатом, а отцом нации", не занимая никаких должностей, но имея самый высокий авторитет.

Однако это намерение едва ли выполнимо. Порошенко, как и его партия, имеет самый большой антирейтинг, то есть долю тех, кто ни при каких обстоятельствах за него не проголосуют. По опросам, рейтинг его партии не превышает 10%. Более реальный вариант для Порошенко - это закрепить за собой в подконтрольных СМИ образ "великого кормчего", который сделал движение в Европу, как он сам заявлял, бесповоротным.

Напомним, Порошенко, идя на парламентские выборы, обещает через 5 лет подать заявку на членство в ЕС.