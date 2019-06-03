Суд оставил под арестом экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, оставили в СИЗО. Такое решение вынес Мосгорсуд, где сегодня рассматривалась апелляция его защиты, передает ТАСС.

"Постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - отметили в суде.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Ранее супруга Шестуна назвала "наглым и циничным очернением" сведения об имуществе на 10 млрд рублей. По ее словам, прокуратура даже не проводила официальных проверок.