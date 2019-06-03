Орешкин: Инфляция прошла свой пик
Инфляция в России достигла максимума в марте - 5,3% и прошла свой пик заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили динамику макроэкономический показателей в стране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Статистику первого квартала министр объяснил повышением НДС, добавив, что в целом повышение налога экономика перенесла лучше, чем ожидалось.
"Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт замедляться. И экономический рост тоже начнёт к концу года ускоряться", - сказал Орешкин.
Ранее Банк России спрогнозировал, что инфляция по итогам года превысит целевой показатель в 4%.