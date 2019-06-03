30 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Дарвина, улица, деревья (2019) | Фото:Сергей Белогорохов

В Челябинске начали спиливать сосны и березы для расширения улицы Дарвина

Активист движения "Стоп-ГОК" Сергей Белогорохов на своей странице в соцсети выложил несколько видео, свидетельствующие о том, что улицу Дарвина в Челябинске все же планируют расширять, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в конце мая этого года глава Челябинской области Алексей Текслер поручил городским чиновникам проработать проект и предусмотреть дополнительные компенсационные мероприятия: установку шумозащитных экранов и высадку деревьев. Строительство транспортной развязки Троицкий тракт – улица Дарвина запланировано на 2019-2020гг. Мост на Троицком тракте сейчас находится в аварийном состоянии, поэтому принято решение его демонтировать и построить новую развязку. При этом строительство только одной развязки не решит проблему постоянных заторов, для этого необходимо расширять улицу Дарвина, чтобы не получить эффект "бутылочного горлышка". Дорогу предлагается расширить на 11,5 м.

Белогорохов рассказал, что увидел, как спиливают деревья, проезжая в маршрутке - мужчина тут же отложил все дела и начал снимать видео. На кадрах видны спиленные стволы берез и сосен.

Дарвина, улица, деревья(2019)|Фото:Сергей Белогорохов

"Зачем это все нужно было уничтожать? Для чего это было нужно делать? Что-то происходит вообще ненормальное. Если Текслер с этого начинает, то флаг ему в руки", - сказал Белогорохов в камеру.

Активист отметил, что расширять Дарвина вовсе не стоит, так как, по его мнению, пробку создает вовсе не отсутствие развязки и моста в этом месте.

Дарвина, улица, деревья(2019)|Фото:Сергей Белогорохов

"Пробка на Дарвина из-за того, что на Рылеева светофор плохо работает, он не отрегулирован. Не нужно здесь никакое расширение дороги, зачем это?" - отметил Белогорохов.

В этом году планируются работы по обустройству только одной половины моста, там будет три полосы движения. В плане стоит до конца этого года перезапустить движение со старой развязки на новую, после этого существующая развязка закрывается, демонтируется и на этом месте начнется строительство второй половины моста.

Дарвина, улица, деревья(2019)|Фото:Сергей Белогорохов

Текслер в мае этого года отмечал, что срочности в расширении улицы Дарвина нет и поручил чиновникам проработать проект и предусмотреть дополнительные компенсационные мероприятия.

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В Челябинске начали спиливать сосны и березы для расширения улицы Дарвина

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Теги: Сергей Белогорохов, Стоп ГОК, Дарвина, деревья, Алексей Текслер, Челябинск



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Ранее 24.05.2019 17:04 Мск "Срочности нет". Алексей Текслер принял решение не расширять в этом году улицу Дарвина

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