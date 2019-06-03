Свердловские ветераны полиции отправились в Москву на встречу с руководством МВД

Совет ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области презентовал новый патриотический проект, получивший название "Вечная слава городам-героям!".

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского полицейского Главка Валерий Горелых, акция приурочена к 75-летию в Великой Победе над фашистской Германией: эта юбилейная дата будет широко отмечаться в стране в мае 2020 года. 109 уральских делегатов с целью почтить память героев Великой Отечественной войны и воспитания подрастающего поколения отправились в Москву по рекам Кама и Волга на теплоходе "Александр Фадеев".

По данным Горелых, путешествие продлится 15 дней: за этот период ветераны в каждом посещаемом городе встретятся со своими коллегами из местных ветеранских организаций, обменяются опытом патриотической и общественной работы, установят конструктивные партнёрские отношения. Участники турне посетят Пермь, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому и Москву. Воплотить в жизнь эту идею удалось благодаря многолетнему конструктивному взаимодействию с министерством социальной политики Свердловской области.

Стоит отметить, что это не первое мероприятие подобного характера. В прошлом году уральцы совершали круиз по маршруту Пермь – Астрахань в рамках проекта "Единство – наша сила!", приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

"Ветеранский корпус в составе 102 человек и группа из семи воспитанников социально-реабилитационных центров возложат живые цветы к памятникам и мемориальным комплексам в честь погибших воинов. Особо насыщенной программа будет в столице нашей Родины. Здесь за два дня делегация свердловчан посетит Могилу Неизвестного Солдата, Парк Победы на Поклонной горе, памятник городам-героям, а также МВД России и Совет Федерации", - отметил полковник Горелых.

По задумке автора проекта Владимира Ралдугина, торжественность запланированных мероприятий на протяжении всей поездки создаст творческий музыкальный коллектив ГУ МВД по Свердловской области "Офицерское Трио" - вокалист Юрий Куксин, гитарист Петр Малаховский и баянист Александр Шестаков, на счету которых десятки песен, посвященных различным профессиям органов внутренних дел и огненным командировкам в "горячие точки".

Валерий Горелых отметил, что по итогам речного круиза будет издана книга со всеми наиболее важными событиями и значимыми моментами этого исторически важного путешествия, которое проходит в год 100-летия со дня образования Главного управления внутренних дел по Свердловской области.