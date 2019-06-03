Путин 4 июня обсудит с членами кабмина вопрос долевого строительства через эксроу-счета

Президент РФ Владимир Путин 4 июня обсудит с правительством вопрос долевого строительства жилья с использованием эксроу-счетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Основная тема встречи – привлечение с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства обсудит с членами кабмина ряд актуальных текущих вопросов.