30 Сентября 2020
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Кремль (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин 4 июня обсудит с членами кабмина вопрос долевого строительства через эксроу-счета

Президент РФ Владимир Путин 4 июня обсудит с правительством вопрос долевого строительства жилья с использованием эксроу-счетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Основная тема встречи – привлечение с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства обсудит с членами кабмина  ряд актуальных текущих вопросов.

 

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Путин 4 июня обсудит с членами кабмина вопрос долевого строительства через эксроу-счета

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Теги: долевое строительство, совещание, Владимир Путин, эксроу



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Ранее 19.09.2019 12:23 Мск В Минстрое подвели первые итоги реформы долевого строительства

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