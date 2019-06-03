Вартовчане смогут следить за "Марафоном благоустройства" в режиме онлайн

Жители Нижневартовска смогут в режиме онлайн, с помощью нового сервиса, следить за "Марафоном благоустройства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Сервис можно найти на портале главы города "Наш Нижневартовск" в разделе "Благоустройство города". Пользователям откроется карта со всеми адресами, где планируется провести работы. Сейчас они подсвечены фиолетовым цветом. О начале домов вартовчане смогут узнавать по изменению цвета домов на карте. Также на карте отображаются виды работ и номера управляющих компаний, ответственных за мероприятия. Новости благоустройства доступны в "живой ленте".

Отметим, что работы уже стартовали в первом микрорайоне, во дворах домов №2, №4 по улице Омская. Подрядчику предстоит привести в порядок внутриквартальные проезды, тротуары, сделать стоянки, заменить ограждения, обновить урны и скамейки.

По информации и.о. директора управляющей компании "Жилищный трест №1" Александра Нарижнего жильцы сами выбирали, что необходимо сделать, потому набор видов работ может отличаться в каждом дворе. При этом подход к благоустройству был изменен, работы будут вестись практически одновременно в конкретном дворе, и только после их окончания подрядчик перейдет на другую точку.

"Кроме того, в этом году во втором микрорайоне подрядчики в рамках гарантийных обязательств проведут ремонтно-восстановительные работы. Гарантия на работы составляет три года. В этот период подрядчики обязуются устранять все недоработки за свой счет", - сообщил он.