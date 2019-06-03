30 Сентября 2020
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Майкл Калви (2019) | Фото: www.flickr.com

"У господина Калви все будет неплохо". Кремль ждет американского бизнесмена на ПМЭФ

В Кремле снова прокомментировали дело бизнесмена Майкла Калви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководству страны хотелось бы увидеть его среди участников Петербургского международного экономического форума, который состоится на днях. Однако Песков также отметил, что всем, кто следит за уголовным делом американского бизнесмена, надо набраться терпения. Судьбу фигурантов решает следствие, а "процесс идёт при строгом соблюдении российского законодательства" и "никакого волюнтаризма здесь нет".

"Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников [ПМЭФ]. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело. Мы не знаем, какой характер оно носит", - заявил Песков.

Он также рассказал, что Владимир Путин накануне встречался с представителями деловых кругов Франции, где поднимался вопрос о судьбе французского гражданина – фигуранта дела и самого Майкла Калви.

"Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения. Не о сути самого дела, а о том, что процесс идёт при строгом соблюдении российского законодательства. Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать. Надо дождаться завершения следствия", - прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина.

ФСБ обвиняет компанию бизнесмена Майкла Калви в том, что она попыталась расплатиться по своему долгу банку "Восточный" ценными бумагами, при этом стоимость пакета ценных бумаг была сильно завышена. Следователи полагают, что таким образом Калви собирался совершить мошенничество. Позиция защиты бизнесмена состоит в том, что вся информация по пакету акций была на руках у его партнеров, а уголовное дело заведено для того, чтобы надавить на него и его бизнес.

Дело Майкла Калви считается маркером экономического курса. Если его освободят, значит, курс на вытеснение иностранного бизнеса из России будет свернут. Если будет принято силовое решение – якобы курс сохранится.

При этом Калви может стать козырем Кремля при подготовке совместной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трамп мог бы сделать вид, что надавил на Путина и тот отпустил Калви. Кремлю же тогда не придется обсуждать с Вашингтоном тему украинских моряков, задержанных в Керчи.

Впрочем, как считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин, курс на национализацию экономики с помощью силовиков будет продолжен в любом случае.

"Даже если закроют дело Калви, это не будет означать смену курса на вытеснение иностранного бизнеса из страны, вытеснение инвесторов из страны. Этот курс будет продолжен", - заявил Павел Салин Накануне.RU.

Дело Майкла Калви, по мнению политолога, несколько драматизируют в медиа. Он так или иначе вернется в США.

"Вернется он либо сейчас, как намекал Песков, либо позже. Однако вернется он не победителем, а побежденным, с зароком никогда больше в Россию не соваться. Персонально у господина Калви все будет неплохо, а перспективы его бизнеса стали ясны в тот день, когда его арестовали", - подытоживает Салин.

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"У господина Калви все будет неплохо". Кремль ждет американского бизнесмена на ПМЭФ

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Теги: Майкл Калви, ПМЭФ. Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп,



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