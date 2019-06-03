Яна Рудковская рассказала, как детям в "Советском Союзе можно было ничего не делать"

Продюсеру Яне Рудковской (44) пришлось в очередной раз оправдываться за "несчастное детство" своего сына, шестилетнего Гном Гномыча (настоящее имя Александр).

Хотя Яна неделю назад собиралась покончить с демократией и удалять негативные комментарии, она снова доказывает подписчикам (в том числе и хейтерам), что у ее сына все хорошо, он невыносимо счастлив и скоро станет чемпионом, как его отец, фигурист Евгений Плющенко.

"У Саши характер лидера и есть в кого, он никогда в жизни не будет делать то ,что ему не нравится! Да, он растёт в спортивном режиме, не сидит с утра до вечера в планшете, даже в выходные играет на улице в спортивные игры! У него есть с кого брать пример! Его папа -Легенда и самый титулованный фигурист в истории фигурного катания! Человек который ни дня не может прожить без спорта! Если у Вас всё по-другому -это Ваш путь и наверняка он -правильный, но если раньше можно было в Советском Союзе бегать с утра до вечера по улицам и ничего не делать, то сейчас, пока ты бегаешь, другие дети уже показывают в программе Максима Галкина чего они умеют такого, что не умеют остальные!" – пишет Рудковская.

"Время другое, товарищи! Возможностей развиваться детям становится все больше и больше. Евгений в 7 лет прыгал двойные прыжки - в то время его считали гением! А сейчас почти все дети прыгают, кто серьезно в спорте! Мы воспитываем Сашу как воспитывали Евгения его родители", - добавляет Рудковская.

А в комментариях сам Плющенко написал восторженный комплимент: "Ты как всегда всё правильно разложила.Моя любимая,моя КОРОЛЕВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Ранее многие пользователи писали Рудковской, что ее ребенок выглядит несчастным: помимо спорта он постоянно снимается в рекламах и шоу, работает в ледовом шоу с отцом.