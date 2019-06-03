Систему покупок tax free распространят на всю Россию

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Распространение системы tax free вместе с увеличением туристического потока позволит существенно увеличить вклад иностранных граждан в рост розничного оборота, подчеркнул он.

Министр отметил, что именно вовлечение в товарооборот интуристов стало нововведением прошлого года. По словам Мантурова, за год выдано более 100 тыс. чеков tax free на 11 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце 2017 года. Пилотный проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это, помимо Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Сочи, еще Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Ранее Мантуров уже заявлял, что система tax free распространится по всем регионам России с 2019 года, после завершения пилотного проекта.