В Тюменской области завершен посев технических культур и овощей

Посевные работы в Тюменской области идут в плановом режиме. Об этом сообщили на заседании президиума регионального правительства, которое сегодня провел губернатор Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент полностью завершен посев технических культур и овощей, на 92% от плана засеяно яровыми культурами, зерновыми и зернобобовыми - более 617 тыс. га, что также составляет 92% от плана, кукурузы на силос - 89%, однолетних трав – 83% от запланированного посева, сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. По его словам, в этом году посевная идет быстрее чем в прошлом и позапрошлом году, из-за благоприятных погодных условий.

Первым посевные работы завершил Заводоуковский городской округ. Ближе всего к исполнению посевного плана – Сорокинский, Аромашевский районы и Голышмановский городской округ. Всего темпы выше 92% в посевной имеют 12 муниципалитетов.

Также было отмечено, что селяне в полном объеме обеспечены семенами. Есть излишки семян картофеля и зерновых - их продают за пределами региона.