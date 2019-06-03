30 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

В Тюменской области завершен посев технических культур и овощей

Посевные работы в Тюменской области идут в плановом режиме. Об этом сообщили на заседании президиума регионального правительства, которое сегодня провел губернатор Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент полностью завершен посев технических культур и овощей, на 92% от плана засеяно яровыми культурами, зерновыми и зернобобовыми - более 617 тыс. га, что также составляет 92% от плана, кукурузы на силос - 89%, однолетних трав – 83% от запланированного посева, сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. По его словам, в этом году посевная идет быстрее чем в прошлом и позапрошлом году, из-за благоприятных погодных условий.

Первым посевные работы завершил Заводоуковский городской округ. Ближе всего к исполнению посевного плана – Сорокинский, Аромашевский районы и Голышмановский городской округ. Всего темпы выше 92% в посевной имеют 12 муниципалитетов.

Также было отмечено, что селяне в полном объеме обеспечены семенами. Есть излишки семян картофеля и зерновых - их продают за пределами региона.

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В Тюменской области завершен посев технических культур и овощей

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Теги: посевная, Александр Моор, Владимир Чейметов



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