Новый глава Тобольска провел кадровые перестановки

Глава Тобольска Максим Афанасьев назначил своим заместителем Наталью Мудриченко. К ней перейдут полномочия Евгения Бирюкова, который займет новую должность, передает корреспондент Накануне.RU.

Назначение нового зама - первое кадровое решение Афанасьева на посту главы. Наталья Мудриченко до назначения в Тобольск была начальником юридического управления департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. В администрации Афанасьева она будет курировать правовое направление и муниципальные закупки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Евгений Бирюков работал в должности заместителя главы с февраля 2017 г. С сегодняшнего дня он назначен председателем комитета безопасности жизнедеятельности, Бирюков будет курировать вопросы безопасности и противодействия экстремизму.

Напомним, на заседании думы за Максима Афанасьева проголосовал 21 депутат из 24. Бывший мэр Тобольска Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области.