30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП, объездная Екатеринбурга (2019) | Фото: Управление МВД России по городу Екатеринбургу

В Екатеринбурге иномарка врезалась в патрульный автомобиль: пострадали пять человек

В Екатеринбурге патрульный автомобиль угодил в ДТП. Пострадали пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вчера рано утром: по предварительным данным, водитель Honda Fit при движении по улице Объездной на пересечении с Амундсена нарушил требования сигналов светофора и столкнулся с патрульным автомобилем Lada Granta, где ехали двое сотрудников полка дорожно-патрульной службы.

ДТП, объездная Екатеринбурга(2019)|Фото: Управление МВД России по городу Екатеринбургу

"Инцидент с участием госавтоинспекторов произошел во время патрулирования ими своего маршрута. Полицейские - водитель и пассажир - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение. Кроме того, пострадали водитель и двое пассажиров Honda, которые также доставлены в больницу", - рассказали в ГИБДД.

Как добавили в ведомстве, все обстоятельства будут установлены в ходе начавшегося расследования.

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В Екатеринбурге иномарка врезалась в патрульный автомобиль: пострадали пять человек

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Теги: ДТП, Объездная, полиция, Екатеринбург



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