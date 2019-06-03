В Екатеринбурге иномарка врезалась в патрульный автомобиль: пострадали пять человек

В Екатеринбурге патрульный автомобиль угодил в ДТП. Пострадали пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вчера рано утром: по предварительным данным, водитель Honda Fit при движении по улице Объездной на пересечении с Амундсена нарушил требования сигналов светофора и столкнулся с патрульным автомобилем Lada Granta, где ехали двое сотрудников полка дорожно-патрульной службы.

"Инцидент с участием госавтоинспекторов произошел во время патрулирования ими своего маршрута. Полицейские - водитель и пассажир - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение. Кроме того, пострадали водитель и двое пассажиров Honda, которые также доставлены в больницу", - рассказали в ГИБДД.

Как добавили в ведомстве, все обстоятельства будут установлены в ходе начавшегося расследования.