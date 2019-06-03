Столичных полицейских проверяют на причастность к краже дорогого бриллианта

В Москве сотрудников отдела полиции проверяют на причастность к краже дорогого бриллианта весом 10 каратов, пишет Telegram-канал "Baza".

Они совместно с оперативниками ФСБ весной прошлого года задержали нелегальных торговцев драгоценными камнями. Бриллиант изъяли и поместили на ответственное хранение в отдел полиции, откуда он пропал.

После повторной пропажи камень обнаружили в офисе фирмы "Якутские бриллианты" на Брянской улице. Сейчас сотрудники собственной безопасности МВД выясняют кто именно продал бриллиант. Возбуждено уголовное дело.