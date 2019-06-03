На Ямале утонули трое человек: перевернулась лодка

На Ямале двое мужчин и женщина утонули в озере. Проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Трагедия произошла 31 мая. По предварительным данным, четверо жителей села Аксарка отправились на моторной лодке "Малютка-2" по озеру к острову, на котором находилась охотничья избушка.

Однако лодка рассчитана лишь на перевозку 180 килограммов или двух человек. На расстоянии около 20 километров от Аксарки, она перевернулась. В результате 38-летняя женщина и двое мужчин 1981-го и 1979-го годов рождения утонули.

Хозяин лодки смог вплавь добраться до берега и сообщить о происшествии. Следственно-оперативной группе, выехавшей на место трагедии, удалось обнаружить тела двух утонувших. Тело третьего в настоящий момент ищут спасатели. Пассажиры и водитель судна находились в лодке без спасательных жилетов.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.