Тюменский вуз снизил стипендии из-за слишком большого количества отличников

Государственный аграрный университет Северного Зауралья пересмотрел размер стипендий студентов в меньшую сторону. Выплаты снизились на 30-50% из-за того, что в вузе слишком много отличников, передает корреспондент Накануне.RU.

О снижении стипендий в соцсетях сообщили сами студенты. В вузе информацию подтвердили. По словам пресс-секретаря вуза Андрея Михайлова, выплаты уменьшились из-за того, что выросло количество студентов, успешно сдавших сессию. Между ними пришлось распределить размер стипендиального фонда, который составляет порядка 80 млн руб.

В среднем размер стипендии уменьшился на 30% до 2,7 тыс. руб. Вместе с тем "отличники" и получатели повышенных стипендий потеряли до половины объема выплат и теперь могут рассчитывать лишь на 5 тыс. руб.

Стипендию в вузе получает 351 человек. Всего в университете обучается более 4500 студентов и слушателей.