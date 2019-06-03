В Воронеже легковушка влетела в груду бетона на виадуке и перевернулась
В Воронеже два автомобиля влетели на груду бетонной крошки на ремонтируемом виадуке.
ДТП произошло в ночь на 2 июня по улице Остужева. Видео появилось в соцсети.
Водитель "Лады Калины" не заметил препятствие и на полном ходу налетел на него. Ехавший следом "ВАЗ-2114" также налетел на бетон, но не перевернулся.
Водитель "Калины" в больнице, водитель второго авто не оформлял ДТП и не обращался за помощью. МВД возбудило уголовное дело, сообщает РИА "Воронеж".
В комментариях в соцсети пишут, что никаких временных знаков о проведении работ и необходимого освещения на видео не видно. Однако пресс-служба мэрии Воронежа это опровергла.
В мае в Москве на Нагатинской набережной произошло шокирующее ДТП. Автомобиль Audi Q7 влетел в опору освещения, его в прямом смысле слова разорвало на две части. На видео, снятом на месте ЧП, видно, что задняя часть немецкого авто лежит в нескольких метрах от передней.
Пострадавших при этом не оказалось. По данным некоторых СМИ, водитель автомобиля скрылся.