30 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Воронеже легковушка влетела в груду бетона на виадуке и перевернулась

В Воронеже два автомобиля влетели на груду бетонной крошки на ремонтируемом виадуке.

ДТП произошло в ночь на 2 июня по улице Остужева. Видео появилось в соцсети.

Водитель "Лады Калины" не заметил препятствие и на полном ходу налетел на него. Ехавший следом "ВАЗ-2114" также налетел на бетон, но не перевернулся.

Водитель "Калины" в больнице, водитель второго авто не оформлял ДТП и не обращался за помощью. МВД возбудило уголовное дело, сообщает РИА "Воронеж".

В комментариях в соцсети пишут, что никаких временных знаков о проведении работ и необходимого освещения на видео не видно. Однако пресс-служба мэрии Воронежа это опровергла.

В мае в Москве на Нагатинской набережной произошло шокирующее ДТП. Автомобиль Audi Q7 влетел в опору освещения, его в прямом смысле слова разорвало на две части. На видео, снятом на месте ЧП, видно, что задняя часть немецкого авто лежит в нескольких метрах от передней.

Пострадавших при этом не оказалось. По данным некоторых СМИ, водитель автомобиля скрылся.

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В Воронеже легковушка влетела в груду бетона на виадуке и перевернулась

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Теги: воронеж, дтп, виадук



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