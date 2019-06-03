В Ноябрьске в одном из подвалов нашли скелет

В Ноябрьске следователи проводят проверку из-за обнаружения скелетированных останков мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Страшная находка была обнаружена в подвале жителями дома по ул. 60 лет СССР 1 июня. В настоящий момент следователи уже осмотрели место происшествия. Назначена судмедэкспертиза, опрашиваются очевидцы. Личность мужчины устанавливается.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.