Генпрокуратуру РФ просят отменить результаты слушаний по проекту рекультивации челябинской городской свалки

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

Генпрокуратуру РФ просят отменить результаты слушаний по проекту рекультивации челябинской городской свалки

"Зеленый Фронт" направила в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой отменить результаты общественных обсуждений по проекту рекультивации челябинской городской свалки, сообщили Накануне.RU в общественной организации.

Общественники указывают на нарушения, которые были допущены при проведении общественных обсуждений. Так, два тома ОВОС в бумажном виде из 592 страниц содержали порядка семидесяти пустых листов.

"Сам документ не был подписан и содержал явные заимствования из других документов. Например, на странице 226 ОВОС содержался заголовок "Приложение 12. Справка о плотности и численности охотничьих ресурсов, путях миграции животных и о животных занесенных в красные книги РФ и Иркутской области". Конечно же, никакого отношения Красная книга Иркутской области к рекультивации Челябинской свалки не имеет", - говорится в сообщении.

Также были представлены две версии ОВОС – в бумажном и электронном виде. Однако они не совпадали по количеству страниц и общему содержанию. Бумажная версия ОВОС была представлена на 592 страницах, электронная – на 625.

"Та небрежность в подготовке документов для ознакомления – есть прямое следствие спешки. В случае с Челябинской свалкой, одним из крупнейших объектов размещения отходов в России, спешка точно ни к чему. Проект нужно переработать и представить на суд общественности в состоянии безупречной готовности", - подчеркнул представитель МОО "Зеленый Фронт" Олег Иванов.

Напомним, 27 мая в Челябинске прошли общественные слушания по проекту рекультивации свалки.

Челябинская свалка занимает площадь 55 гектаров и в некоторых местах достигает 40 метров высотой. За годы ее работы там накопилось 17,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический. Заключение государственной экологической экспертизы компания должна получить в декабре, к техническому этапу "РосРао" приступит в следующем году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Генпрокуратуру РФ просят отменить результаты слушаний по проекту рекультивации челябинской городской свалки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Генпрокуратура, общественные обсуждения, городская свалка, рекультивация,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.05.2019 15:15 Мск Челябинскую свалку закопают при Текслере: обещали учесть опыт подмосковных протестов
Ранее 20.05.2019 11:44 Мск В Челябинске пройдут общественные обсуждения проекта рекультивации городской свалки
Ранее 19.04.2019 12:54 Мск Технический этап рекультивации Челябинской городской свалки завершат до проведения саммитов ШОС и БРИКС
Ранее 26.03.2019 14:38 Мск РосРАО официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской свалки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети