Генпрокуратуру РФ просят отменить результаты слушаний по проекту рекультивации челябинской городской свалки

"Зеленый Фронт" направила в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой отменить результаты общественных обсуждений по проекту рекультивации челябинской городской свалки, сообщили Накануне.RU в общественной организации.

Общественники указывают на нарушения, которые были допущены при проведении общественных обсуждений. Так, два тома ОВОС в бумажном виде из 592 страниц содержали порядка семидесяти пустых листов.

"Сам документ не был подписан и содержал явные заимствования из других документов. Например, на странице 226 ОВОС содержался заголовок "Приложение 12. Справка о плотности и численности охотничьих ресурсов, путях миграции животных и о животных занесенных в красные книги РФ и Иркутской области". Конечно же, никакого отношения Красная книга Иркутской области к рекультивации Челябинской свалки не имеет", - говорится в сообщении.

Также были представлены две версии ОВОС – в бумажном и электронном виде. Однако они не совпадали по количеству страниц и общему содержанию. Бумажная версия ОВОС была представлена на 592 страницах, электронная – на 625.

"Та небрежность в подготовке документов для ознакомления – есть прямое следствие спешки. В случае с Челябинской свалкой, одним из крупнейших объектов размещения отходов в России, спешка точно ни к чему. Проект нужно переработать и представить на суд общественности в состоянии безупречной готовности", - подчеркнул представитель МОО "Зеленый Фронт" Олег Иванов.

Напомним, 27 мая в Челябинске прошли общественные слушания по проекту рекультивации свалки.

Челябинская свалка занимает площадь 55 гектаров и в некоторых местах достигает 40 метров высотой. За годы ее работы там накопилось 17,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический. Заключение государственной экологической экспертизы компания должна получить в декабре, к техническому этапу "РосРао" приступит в следующем году.