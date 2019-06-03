Роскосмос не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов

Роскосмосу пока не грозит любовь феменисток всего мира – в корпорации заявили, что отдельного женского отряда космонавтов не будет. Исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев на пресс-конференции, посвященной новому набору в отряд заявил, что сейчас в едином отряде есть одна девушка.

Ранее стало известно, что в отряд космонавтов требуются летчики, врачи и инженеры. Новый набор в звездный отряд продлится два года. Всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.

В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек. После этого Роскосмос сообщал о том, что новый набор в отряд начнется весной 2019 года.

Кстати, у НАСА дела с женским отрядом обстоят не сильно лучше. Недавно планировалась чисто женская (первая в истории) экспедиция на МКС, но в итоге вторую девушку из экипажа заменили мужчиной – у агентства не нашлось второго скафандра нужного размера, а подгонять мужской не было времени.

Напомним, первой женщиной, полетевшей в космос, стала представительница СССР Валентина Терешкова.