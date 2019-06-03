Спасатели предупреждают зауральцев о сильнейшем ветре

В районах Курганской области 3 и 4 июня ожидается сильный ветер.

В отдельных районах возможны ливни, грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

В МЧС также отметили, что в связи с прогнозируемыми явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели просят в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным транспортом и не ездить на дальние расстояния, а также соблюдать меры безопасности.