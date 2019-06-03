В Зауралье передано в суд дело в отношении извращенца, который переписывался в соцсетях с маленькими девочками

В Далматово будут судить 33-летнего мужчину, который вступал в соцсетях в интимную переписку с несовершеннолетними девочками.

Он отправлял им интимные фото и видео, а также вынуждал отправлять ему свои интимные фото, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

О развратных действиях злоумышленника стало известно после того, как родители одной из девочек нашли в соцсетях переписку своей дочери с мужчиной.