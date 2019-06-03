Максим Галкин и другие звезды возмутились таблоидом Андрея Малахова

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram подборку фейковых новостей, публиковавшихся журналом "СтарХит" и "Экспресс-газетой". Например, с такими заголовками: "Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО", "Максим Галкин и Алла Пугачева строят часовню рядом с замком в деревне Грязь".

Главным редактором в журнале "СтарХит" является Андрей Малахов (кстати, бывший коллега Галкина по Первому каналу), но фактически владельцем таблоида является компания Hearst Shkulev Publishing, совладелец которой – тесть Малахова Виктор Шкулев.

"Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь. Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал. P.S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку - чай пить с утра - и ни в коем случае не читать наши газеты", - написал Галкин в Instagram.

В комментариях тут же отметились коллеги Максима. Вот пишет Лолита Милявская: "А я как раз на Кипре )). Хотела рядом прикупить Макс, ты прав на все 100%". Певец Влад Топалов добавляет: "Нет слов...... конца нет этим "перегибам". Не перестаю удивляться, хотя, спустя столько лет, пора бы уже... но нет... каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела Я на твоей стороне на все 100!!!".

И только Собчак пришла защищать Малахова. Ксения, не считает, что главный редактор несет ответственность за все происходящее в его издании (хотя в бытность свою редактором L'Officiel она пела иначе): "Максим, а ты уверен что это лично Андрей писал или контролировал?). "Галкин резонно отвечает: "А мне по фигу. Его имя стоит в шапке этого издания. Значит это его ответственность. Ты же предъявляешь претензии президенту страны, если считаешь что что-то в стране не так. Или "Сталин не знал"?".