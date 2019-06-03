30 Сентября 2020
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переход на цифровое вещание (2019) | Фото: ДИП Свердловской области

Свердловская область перешла на "цифру": что делать тем, кто еще не настроил свои телевизоры

Сегодня, 3 июня, в Свердловской области состоялось отключение аналогового телевизионного сигнала.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, уральцы перешли на просмотр 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве. По словам директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина, тем, кто до сих пор не настроил свои телевизоры на прием "цифры", переживать не стоит: им по-прежнему будет оказываться всесторонняя помощь по переходу на новый формат вещания.

"Продолжат работы региональная и федеральная "горячие линии", по-прежнему можно будет позвать на помощь волонтеров. Также до конца года продолжат действовать меры социальной поддержки малообеспеченным жителям области: они предполагают получение денежной компенсации за приобретение пользовательского оборудования, приставки, антенны или комплекта спутникового оборудования для населенных пунктов вне охвата наземного цифрового вещания", - пояснил Гущин.

переход на цифровое вещание(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

По данным министерства социальной защиты населения региона, на сегодняшний день принято более 800 заявлений, выплаты получили 586 семей.

"Всего российская телерадиовещательная сеть отключает 217 аналоговых передатчиков в Свердловской области. Львиная доля из них, 185, отключены в понедельник, остальные постепенно отключим до 6 июня", - рассказал директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.

переход на цифровое вещание(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

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Свердловская область перешла на "цифру": что делать тем, кто еще не настроил свои телевизоры

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Теги: цифровое вещание, переход, Средний Урал



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