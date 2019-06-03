30 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

В Ноябрьске расстреляли двоих полицейских

Сегодня в Ноябрьске обнаружили тела двух сотрудников полиции и супруги одного из них, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Тело первого полицейского, 1985 года рождения, обнаружили около 10.00 в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10. Мужчина получил огнестрельное ранение груди. Примерно в это же время в помещении опорного пункта полиции ОМВД Ноябрьска был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы. В квартире было обнаружено тело его жены с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

На местах происшествий работают три следственно-оперативные группы в составе следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов отдела криминалистики, следователей Ноябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ЯНАО, судебно-медицинского эксперта, эксперта–криминалиста ЭКЦ и оперативных сотрудников ОМВД России по Ноябрьску. В Ноябрьск дополнительно командирована следственная группа в составе сотрудников отдела криминалистики следственного управления.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

В СКР пояснили также, что рассматривается несколько версий происшествия, в том числе те, что обсуждаются в социальных сетях.

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В Ноябрьске расстреляли двоих полицейских

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Теги: полицейские, убийство, уголовное дело, тело



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Развитие сюжета:

Ранее 15.10.2019 13:00 Мск Установлены обстоятельства гибели в Ноябрьске двух полицейских
Ранее 04.06.2019 12:14 Мск В Ноябрьск, где убили двух полицейских, приехал руководитель окружного главка

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