В Ноябрьске расстреляли двоих полицейских

Сегодня в Ноябрьске обнаружили тела двух сотрудников полиции и супруги одного из них, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Тело первого полицейского, 1985 года рождения, обнаружили около 10.00 в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10. Мужчина получил огнестрельное ранение груди. Примерно в это же время в помещении опорного пункта полиции ОМВД Ноябрьска был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы. В квартире было обнаружено тело его жены с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

На местах происшествий работают три следственно-оперативные группы в составе следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов отдела криминалистики, следователей Ноябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ЯНАО, судебно-медицинского эксперта, эксперта–криминалиста ЭКЦ и оперативных сотрудников ОМВД России по Ноябрьску. В Ноябрьск дополнительно командирована следственная группа в составе сотрудников отдела криминалистики следственного управления.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

В СКР пояснили также, что рассматривается несколько версий происшествия, в том числе те, что обсуждаются в социальных сетях.