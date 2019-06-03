"В смысле!" Тюменские ученые нашли в русском языке новый союз

Филологи Тюменского государственного университета нашли новый союз в русском языке - "в смысле", сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

По словам доцента кафедры русского языка Натальи Кузнецовой, в современной речи, как в устной разговорной, так и письменной, "в смысле" зачастую употребляется в функции союза. Практически во всех случаях "в смысле" выступает как синоним союза "то есть".

Ученые объясняют это этимологической связью союза с существительным "смысл". Говорящий сигнализирует, что дальше за сказанным последует объяснение, а в случае, если "в смысле" - реплика-переспрос, то с ее помощью происходит побуждение собеседника к пояснению.

Впервые использовать "в смысле" как союз начали в середине прошлого века. Всплеск частотности пришелся на последнее 30-летие.

"В самых ранних примерах, в которых можно усмотреть в смысле в союзной функции, эта единица относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы. В некоторых случаях не всегда возможно четко определить, с чем мы имеем дело: еще с существительным "смысл" в форме предложного падежа или уже с союзом", - пояснила Наталья Кузнецова.

По словам русистов, в союзе "то есть" мир предстает как завершенный, нуждающийся только в объяснении и констатации, тогда как союз "в смысле" подразумевает динамику.