Навка призналась, что мечтает о сыне, а Собчак – о дочери

О том, что фигуристка Татьяна Навка хочет завести еще одного ребенка – известно давно. Еще в передаче "Секрет на миллион" весной прошлого года жена пресс-секретаря президента России сказала: "Конечно, я очень хочу мальчика". "Более того, я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, знайте, что вас ждет", - обратилась фигуристка к мужу Дмитрию Пескову. У Пескова, к слову, сын от первого брака, трое детей от второго и дочь, родившаяся в отношениях с Татьяной (еще до брака, кстати). У Навки дочь от предыдущего брака.

И вот она снова пишет в соцсети под фото с младшей дочкой Надей: "Знаете, мне очень нравится выражение: "Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!" Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! Правда, наша Саша Жулина, сейчас сдаёт сессию, и мы с Надюшей желаем ей успешно всё сдать и присоединиться к нам! P.s. Говорят: "Сын - это вечная любовь женщины!" Поэтому, мечтаю ещё и о сыне!" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Неожиданно в комментариях объявилась Ксения Собчак, которая написала: "А я вот теперь наоборот, о дочери".

У Собчак от брака с Максимом Виторганом есть двухлетний сын Платон. Кстати, на днях Максима и Ксения видели вместе – они отдыхают на Кипре. Неизвестно, решили ли они восстановить отношения или просто проводят время вместе в качестве родителей.

Ксения Собчак с сыном