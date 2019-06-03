"Теперь ФСБ будут под видом работы цеплять девчуль": в Сети смеются над решением обязать Tinder сотрудничать с спецслужбами

В Сети обсуждают решение Роскомнадзора внести компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.

При этом пользователи условно разделились на два лагеря – тех, кто откровенно иронизирует над этим, и тех, кто высказывает недовольство.

"Тренд" на шутки на эту тему заложил сам РКН, опубликовав в посте в Twitter мем "Как я знакомлюсь с девушками". Пользователи, к слову, тут же начали обвинять ведомство в воровстве этого мема.

⚡ Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.



Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. #Роскомнадзор #Tinder pic.twitter.com/LPOGvruC2g — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 3 июня 2019 г.

"А как еще осталось знакомиться, если группа лиц, собравшиеся больше одного, и не подавшие заявление о проведения "мероприятия" уже, "несанкционированный митинг" с всеми последствиями?"- интересуется в комментариях пользователь Oleg Evgenievich.

Хм... А как еще осталось знакомится, если группа лиц собравшиеся больше одного, и не подавшие заявление о проведения "мероприятия" уже, "несанкционированный митинг" с всеми последствиями?

Типа pic.twitter.com/0ICB3V8vFk — Oleg Evgenievich (@O1EG_E) 3 июня 2019 г.

"Скоро в тиндере появятся "сексуальные" кремлеботы из ФСБ", "Вдруг там терарюги переписки ведут", "Теперь ФСБ будут под видом работы цеплять девчуль", "Теперь все будут видеть неудачные подкаты и смеяться с них", - шутят в Рунете.

Товарищ майор желает познакомиться — Юля👩‍💻🐧❄️ (@snowy_robolamp) 3 июня 2019 г.

Недовольных решением РКН взять под контроль популярный сервис знакомств тоже много: "Что дальше?", "А ФСБ не хочет поделиться с нами данными о корупционерах? И о том, как происходит борьба с ними?", "Тоталитарный режим, диктатура, полное отсутствие прав и свобод", "Северная Корея", "И чего они этим добиваются? Порождают к себе только ненависть. Просто ущербность этого зашкаливает. Типа террористов отлавливать?! Нет, конечно. Будут сидеть и вылавливать тех, кто против всеми "обожаемой" власти попрет".

Как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор 31 мая внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.

Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

Согласно законодательству, внесенные в реестр компании обязаны в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.