30 Сентября 2020
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прослушка, комментарии, мем, Роскомнадзор (2019) | Фото: twitter.com/MedialeaksRu

"Теперь ФСБ будут под видом работы цеплять девчуль": в Сети смеются над решением обязать Tinder сотрудничать с спецслужбами

В Сети обсуждают решение Роскомнадзора внести компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.

При этом пользователи условно разделились на два лагеря – тех, кто откровенно иронизирует над этим, и тех, кто высказывает недовольство.

"Тренд" на шутки на эту тему заложил сам РКН, опубликовав в посте в Twitter мем "Как я знакомлюсь с девушками". Пользователи, к слову, тут же начали обвинять ведомство в воровстве этого мема.

"А как еще осталось знакомиться, если группа лиц, собравшиеся больше одного, и не подавшие заявление о проведения "мероприятия" уже, "несанкционированный митинг" с всеми последствиями?"- интересуется в комментариях пользователь Oleg Evgenievich.

"Скоро в тиндере появятся "сексуальные" кремлеботы из ФСБ", "Вдруг там терарюги переписки ведут", "Теперь ФСБ будут под видом работы цеплять девчуль", "Теперь все будут видеть неудачные подкаты и смеяться с них", - шутят в Рунете.

Недовольных решением РКН взять под контроль популярный сервис знакомств тоже много: "Что дальше?", "А ФСБ не хочет поделиться с нами данными о корупционерах? И о том, как происходит борьба с ними?", "Тоталитарный режим, диктатура, полное отсутствие прав и свобод", "Северная Корея", "И чего они этим добиваются? Порождают к себе только ненависть. Просто ущербность этого зашкаливает. Типа террористов отлавливать?! Нет, конечно. Будут сидеть и вылавливать тех, кто против всеми "обожаемой" власти попрет".

Как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор 31 мая внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.

Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

Согласно законодательству, внесенные в реестр компании обязаны в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.

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"Теперь ФСБ будут под видом работы цеплять девчуль": в Сети смеются над решением обязать Tinder сотрудничать с спецслужбами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Tinder, ФСБ, Роскомназдор



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Ранее 03.06.2019 14:02 Мск Роскомнадзор внес в свой реестр владельца приложения для знакомств Tinder

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