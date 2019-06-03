30 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото

Зеленский снова сделал Кучму представителем Украины на переговорах в Минске

Экс-президент Украины Леонид Кучма снова стал представителем страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил новый президент Украины Владимир Зеленский на совместном с Кучмой брифинге.
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По словам Зеленского, у него с Кучмой общая позиция - возобновить переговоры по Донбассу в "нормандском формате" и разблокировать Минский процесс. И во главе этого процесса он видит Кучму, которого "уважают на Украине и в мире". 5 июня новый раунд переговоров в Минске состоится уже с Кучмой.

При этом можно заметить, что Зеленский подменяет Минский процесс, который прописан в Минских соглашениях, переговорами в Минске.

Правда, украинский президент подчеркнул, что у Украины есть конкретные предложения, которые будут озвучены 5 июня и будут иметь конкретные сроки выполнения.

"У нас нет многих лет для прекращения войны", - сказал Зеленский.

Сам Кучма признал, что не смог отказаться от предложения, так как у него "есть возможность работать на благо Украины".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что главное сейчас для урегулирования конфликта – "определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности".

Напомним, Кучма стал официальным представителем Украины на переговорах в феврале 2015 года, а ушел с этой должности в октябре 2018 года. В августе ему исполнится 81 год.

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Зеленский снова сделал Кучму представителем Украины на переговорах в Минске

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Теги: Украина, Леонид Кучма, переговоры, Донбасс



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