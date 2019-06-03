30 Сентября 2020
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Алана Мамаева (2019) | Фото:instagram.com/alana_mamaeva

Жена Павла Мамаева пройдет тест на полиграфе по поводу наркотиков

Жена футболиста Павла Мамаева Алана собирается пройти тест на полиграфе. Для этого она собирает свидетелей.

В Instagram женщины появилось странное сообщение: "Завтра 4 июня я пройду полиграф на тему "видео под наркотиками" По адресу ул. Маросейка 10/1 стр 3".

"Расставим все точки", - лаконично подписала Алана свой пост.

О каком именно видео идет речь из поста не понятно. В сети гуляет много разных роликов, в том числе и фейковых, которые выдаются по запросу "алана мамаева".

По указанному Аланой адресу находится две организации – частная медицинская клиника и коллегия адвокатов.

В комментариях Мамаевой пишут, что это выглядит глупо, о каком бы видео не шла речь: "Глупо. Вы знаете все правду о себе. Зачем кому то доказывать, что ты не верблюд? Адекватные гадости писать не будут, а остальным - что говорить, все равно говно лить будут. Не это, так другое...", "Да пошли все на ... кто не верит тот скажет что полиграф обманула . Забей , хотя понимаю тебе не приятно", "Алана, никто не говорит что вы сейчас наркоманка. А то, что вы пробовали в прошлом вы сами рассказывали в интервью".

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Жена Павла Мамаева пройдет тест на полиграфе по поводу наркотиков

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Теги: алана мамаева, видео с наркотиками, полиграф



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