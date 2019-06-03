30 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Нягань завод полярный кварц сушилка (2012) | Фото: Накануне.RU

Департамент правительства Югры судится с "Полярным кварцем"

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа обратился с исками к обществу "Полярный кварц". В арбитраж поступило пять заявлений с общими исковыми требованиями порядка 146 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

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Суть исковых требований не уточняется, заявления пока не приняты к производству.

В декабре 2018 г. департамент подавал иск к "Полярному кварцу" для взыскания долгов за аренду лесного участка.

Напомним, "Полярный кварц" - одна из дочерних компаний "Корпорации развития". Общество должно было перейти в собственность ХМАО, однако в открытых источниках вдельцем 99% акций значится "Корпорация развития".

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Департамент правительства Югры судится с "Полярным кварцем"

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Теги: Корпорация развития, Полярный кварц



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