Департамент правительства Югры судится с "Полярным кварцем"

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа обратился с исками к обществу "Полярный кварц". В арбитраж поступило пять заявлений с общими исковыми требованиями порядка 146 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Суть исковых требований не уточняется, заявления пока не приняты к производству.

В декабре 2018 г. департамент подавал иск к "Полярному кварцу" для взыскания долгов за аренду лесного участка.

Напомним, "Полярный кварц" - одна из дочерних компаний "Корпорации развития". Общество должно было перейти в собственность ХМАО, однако в открытых источниках вдельцем 99% акций значится "Корпорация развития".