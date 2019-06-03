30 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
депутат резник, twitter (2019) | Фото:ФАН

Неужели депутат Резник после наркоскандала все еще надеется сохранить место в ЗакСе, рассчитывая на благосклонность Макарова?

На ближайшем заседании Заксобрания Петербурга депутаты могут рассмотреть вопрос о лишении мандата Максима Резника, замешанного в наркоскандале. Об этом сообщает телеграм-канал «Ассамблея».

скан, тг канал ассмаблея, резник(2019)|Фото:скан, https://t.me/assembly_spb

Основанием для этого послужили информации о неадекватном поведении парламентария, которого заподозрили в алкогольной и наркозависимости. Первый случай произошел на первомайском шествии, где Резник проявил себя, мягко говоря, странно и вызвал подозрения в том, что был под некими психотропными веществами.

После инцидента некоторые коллеги потребовали от депутата либо пройти тест на наркотики, либо добровольно сдать мандат. Но Максим Резник, как известно, отказался от предложенных вариантов, и вместо этого отправился в Прагу, где опять попал вместе с женой на видео, где они, предположительно, курили травку.

В ЗакСе, скорей всего, наконец-то поняли, что взывать к совести Резника бесполезно, поэтому депутатом занялась комиссия по этике. К тому же, от Андрея Анохина поступило предложение вынести на обсуждение вопрос о лишении депутатских полномочий депутата.

Однако во время спича его буквально на полуслове оборвал председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, который, как известно в кулуарах законодотельной питерской власти, поддерживает дружеские отношения с Резником. По крайней мере, внешне иногда складывается впечатление, что Макаров чуть ли не прикрывает парламентария, ведь наркоскандал – далеко не единственное «черное пятно» в его биографии.

спикер питерского заксо макаров(2019)|Фото:nedelya.ru

Напомним, после темной истории с махинацией голосами на выборах 2014 года Резника выгнали из партии «Яблоко», но не из ЗакСа. Затем его близкого друга Вячеслава Нотяга судили за вымогательство крупной суммы денег у главы «Воин-В» Олега Глущенко, и, вполне возможно, какая-то часть взяток могла перейти и самому депутату. Резнику вновь удалось сохранить место в парламенте. По мнению политологов и журналистов, это происходило в о многом благодаря как раз отношениям депутата с Макаровым, который частенько берет депутата в официальные поездки за границу и лестно отзывается о нем в прессе.

Любопытно, что Макаров не комментирует появление Резника на первомайском шествии в наркотическом опьянении, хотя вообще-то известен своей педантичностью к поведенческим нюансам. В прошлом году председатель ЗакСа отчитал помощницу депутата Владимира Григорьева за то, что она пришла на заседание не в пиджаке, а в кардигане. Макаров, в принципе, отстранился от своего друга – не поддерживает и не критикует. Можно предположить, что в кулуарах парламента судьба Резника уже давно решена.

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Неужели депутат Резник после наркоскандала все еще надеется сохранить место в ЗакСе, рассчитывая на благосклонность Макарова?

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Теги: депутат резник, макаров, тест на наркотики, наркоскандал



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