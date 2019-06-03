Рабочая группа по храму в Екатеринбурге решила, что она ничего не решила

Рабочая группа по подготовке опроса жителей Екатеринбурга для определения места строительства храма святой Екатерины в столице Среднего Урала сегодня провела первое заседание.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, члены группы, до сего времени состоящей из 20 человек, определили, что решение по всем вопросам принимается простым большинством - не менее 11-ю участниками. И следом сразу проголосовали за то, чтобы добавить двух человек от мэрии - юриста и социолога. Как пояснил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, юрист необходим, так как рабочая группа будет поднимать вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью администрации муниципалитета. А социолог (из фонда "Социум") займется профессиональной оценкой ситуации, связанной с мнением общественности. Звучало мнение расширить членство РПЦ - с двух до пяти представителей. Но из-за их отсутствия этот организационный момент отложили.

Далее выступил глава областной столицы. Мэр напомнил, что совет архитекторов на прошлой неделе уже выработал критерии оценки площадок для строительства собора. В "топ-лист" вошли недостроенная гостиница "Дели" возле цирка, заброшенная больница на улице Большакова, пустырь за Макаровским мостом, сквер у Драмтеатра, пустырь на перекрёстке улиц Белинского и Фурманова и другие. При этом архитекторы пришли к мнению, что храму необходимо придать статус кафедрального собора. То есть он по определению будет крупнее даже прежнего проекта (на Октябрьской площади) и обязательно должен находиться в центре города. Высокинский назвал квартал в "треугольнике" улиц Московская-Восточная-Ткачей.

По его словам, для широкого рассмотрения общественности должно остаться не более пяти предложений - их рабочая группа и должна вынести на опрос. Кроме того, мэр пообещал на этой неделе встретиться с представителями УГМК и РМК (которых он зазвал "благотворителями"), поскольку "без их мнения обойтись невозможно".

"Не стоит сегодняшнее мероприятие сводить к выбору одной конкретной площадки, - отметил Высокинский. - Содержательную часть надо отдать горожанам - они выскажутся в ходе опроса".

После чего в очередной раз своё мнение озвучили представители сообщества "Парки и скверы" об исключении из списка для последующего голосования не только парков и скверов, но и мест общественного пользования как потенциально "проблемных". Представитель Екатеринбургской епархии отец Вениамин на заседании появился ближе к завершению и призвал выполнить поручение главы государства о проведении опроса, хотя "нас никто не спрашивал, хотим мы опрос или нет".

"Я уже нить потерял, что мы вообще обсуждаем", - в какой-то момент признался коллегам депутат Алексей Вихарев.

Итоги заседания свелись к определению регламента для выступлений (до 5 минут), вопросов (одна минута) и предложений (до двух минут), количества выступлений (до двух). Ещё один конкретный результат - депутат Константин Киселёв, вошедший в группу от "Парков и скверов", решил из неё выйти. В следующий раз участники этого собрания намерены пообщаться через неделю.

"У нас сегодня и не было задачи что-то решать, просто рассмотрели организационные вопросы", - резюмировал спикер гордумы Игорь Володин.