30 Сентября 2020
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, здание, Москва (2017) | Фото: moscowmap.ru

Роскомнадзор внес в свой реестр владельца приложения для знакомств Tinder

Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор в пятницу, 31 мая, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder", - говорится в сообщении.

Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

Согласно законодательству, внесенные в реестр компании обязаны в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Как сообщало Накануне.RU, некоторое время назад в сети появилась информация о хакерах, получающих доступ к персональным данным и вообще всему смартфону пользователя после всего одного звонка в мессенджере WhatsApp. После этого создатель конкурента WhataApp Павел Дуров раскритиковал этот сервис за уязвимость данных пользователей и призвал их переходить на Telegram.

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Роскомнадзор внес в свой реестр владельца приложения для знакомств Tinder

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Тиндер, Роскомнадзор, реестр



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Развитие сюжета:

Ранее 03.06.2019 14:22 Мск "Теперь ФСБ будут под видом работы цеплять девчуль": в Сети смеются над решением обязать Tinder сотрудничать с спецслужбами

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