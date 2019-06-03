Роскомнадзор внес в свой реестр владельца приложения для знакомств Tinder

Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор в пятницу, 31 мая, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder", - говорится в сообщении.

Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

Согласно законодательству, внесенные в реестр компании обязаны в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Как сообщало Накануне.RU, некоторое время назад в сети появилась информация о хакерах, получающих доступ к персональным данным и вообще всему смартфону пользователя после всего одного звонка в мессенджере WhatsApp. После этого создатель конкурента WhataApp Павел Дуров раскритиковал этот сервис за уязвимость данных пользователей и призвал их переходить на Telegram.