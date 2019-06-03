"Это маленькая месть". Уральский заповедник "Денежкин Камень" выселяют из помещения

Администрация Североуральского городского округа поставила в известность заповедник "Денежкин Камень", что с 1 июля 2019 года отказывается от договоров безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе заповедника.

В пользовании "Денежкина Камня" находится помещение в селе Всеволодо-Благодатское, в этом же здании находятся поселковая администрация и библиотека. Данное помещение было передано заповеднику администрацией Североуральска по договорам безвозмездного пользования имуществом (ссуды) и с 2007 года используется для проведения экологических школ, на которые съезжаются дети со всей Свердловской области и соседних регионов.

Ежегодно экошкола привлекает в село Всеволодо-Благодатское более 200 человек, ее выпускники нередко продолжают обучение в качестве биологов и лесников. Проведение экошкол входит в государственное задание заповедника и запланировано в проекте "Великий Уральский Путь". А выселение заповедника из здания делает все это невозможным.

"Здание расположено в идеальном месте с точки зрения проведения полевых занятий: с одной стороны, это территория села (есть медпункт, автобусное сообщение, обработка против клещей), и с другой, тут же все площадки для экологических занятий - лес, болото, водоем. Здесь же работает научный стационар заповедника - обрабатываются полевые материалы. В помещении для этих целей из федерального бюджета был произведен ремонт - заменены окна, двери, смонтирован котел отопления. Также мы оборудовали его всем необходимым для экологического просвещения - интерактивными досками, проекторами, столами", - сообщили в пресс-службе.

Как считает директор заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина, "это маленькая месть, связанная с позицией сотрудников заповедника в отношении загрязнителя природы".

"Мы побывали агентами Трампа, белоленточниками, расхитителями федерального бюджета, мы даже пробы как-то "подделывали". На нас вешали много повинностей, которые мы не совершали. Это способ показать власть и показать, кто управляет процессом", - заявила она.

Как отмечают в заповеднике, в селе Всеволодо-Благодатское, куда приезжают школьники, альтернативного варианта размещения экошколы не существует.

Напомним, в прошлом году мэр Североуральска Василий Матюшенко сравнил работников заповедника "Денежкин Камень" и экоактивистов с "агентами Трампа". Этой весной жители начали сбор подписей за его отставку.