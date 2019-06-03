В Рощино организуют тематическую выставку, посвященную Менделееву

В тюменском аэропорту "Рощино", после указа президента о присвоении аэропорту имени Дмитрия Менделеева, будет обустроена тематическая выставка, посвященная российскому ученому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

Когда точно появится экспозиция, пока неизвестно. В настоящий момент идет обсуждение концепции.

"Мы уже приступили к обсуждению. Вывески никакие меняться не будут. Только лишь в рамках терминала аэропорта планируется организация тематической выставки, посвященной Менделееву. Когда она появится сказать не можем, указ только появился, мы запустили этот вопрос в работу. В течение месяца-двух, не раньше. Это же надо все спланировать", - сообщила пресс-секретарь "Рощино" Валерия Яковлева.

Напомним, 31 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 аэропортам страны имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.