Меган Маркл проигнорирует встречу королевской семьи с Дональдом Трампом

В понедельник, 3 июня, 93-летняя королева Великобритании Елизавета II примет в Букингемском дворце Дональда и Меланию Трамп, которые прибывают в Лондон с государственным визитом.

Королева, как сообщает CNN, встретит супругов в садах дворца, в честь гостей пройдет маршем почетный караул и выстрелит пушка. А вот торжественного проезда Трампов в карете не будет – не все в городе рады видеть американского президента.

Вместе с королевой Трампы пообедают (в прошлом году Елизавета пригласила главу США на чай), а затем ее величество проведет для гостей небольшую экскурсию, покажет артефакты королевской коллекции, имеющие отношение к Америке.

Чай на этот раз Трамп будет пить с принцем Чарльзом, наследником престола, которого называют большим поклонником США.

Основная часть визита – государственный банкет в Букингемском дворце, где соберутся несколько сотен гостей. Помимо королевы и принца Уэльского с супругами будут присутствовать принцы Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон. А вот гражданка США, герцогиня Сассекская Меган пропустит встречу со своим президентом. Формально – она в декретном отпуске, но вообще говорят о жесткой неприязни Меган к Трампу.