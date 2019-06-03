Меган Маркл проигнорирует встречу королевской семьи с Дональдом Трампом

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские сумки и портфели ссылки

Политика За рубежом
Елизавета II Анна Винтур (2018) | Фото:twitter.com/RoyalFamily

Меган Маркл проигнорирует встречу королевской семьи с Дональдом Трампом

В понедельник, 3 июня, 93-летняя королева Великобритании Елизавета II примет в Букингемском дворце Дональда и Меланию Трамп, которые прибывают в Лондон с государственным визитом.

Королева, как сообщает CNN, встретит супругов в садах дворца, в честь гостей пройдет маршем почетный караул и выстрелит пушка. А вот торжественного проезда Трампов в карете не будет – не все в городе рады видеть американского президента.

Вместе с королевой Трампы пообедают (в прошлом году Елизавета пригласила главу США на чай), а затем ее величество проведет для гостей небольшую экскурсию, покажет артефакты королевской коллекции, имеющие отношение к Америке.

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ Ñ‚Ñ€Ð°Ð¼Ð¿ Ð¸ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°

Чай на этот раз Трамп будет пить с принцем Чарльзом, наследником престола, которого называют большим поклонником США.

Основная часть визита – государственный банкет в Букингемском дворце, где соберутся несколько сотен гостей. Помимо королевы и принца Уэльского с супругами будут присутствовать принцы Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон. А вот гражданка США, герцогиня Сассекская Меган пропустит встречу со своим президентом. Формально – она в декретном отпуске, но вообще говорят о жесткой неприязни Меган к Трампу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Меган Маркл проигнорирует встречу королевской семьи с Дональдом Трампом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дональд трамп, елизавета ii, меган маркл, британская королевская семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети