В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве сегодня открыли первый участок Некрасовской линии метро, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

"3 июня открылись четыре станции Некрасовской линии: "Косино" (отсюда можно сделать пересадку на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это 15-я по счету линия московского метрополитена. Всего не ней будет восемь станций, Некрасовская линия обозначена на схеме розовым цветом.