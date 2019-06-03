Житель зауральского села откопал на своем участке столетние человеческие останки

Житель деревни Митино Кетовского района нашел у себя на участке скелет человека.

Находку он обнаружил 28 мая при проведении земляных работ на глубине около 1,2 метра, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Уже установлено, что возраст останков - не менее 100 лет. Интересный факт: как раз ровно 100 лет назад - в 1919 году - в этих местах проходили ожесточенные бои белогвардейцев с бойцами Красной армии. Не исключено, что скелет принадлежит одному из солдат той эпохи.