30 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
скелет, останки (2019) | Фото:СУ СК России по Курганской области

Житель зауральского села откопал на своем участке столетние человеческие останки

Житель деревни Митино Кетовского района нашел у себя на участке скелет человека.

Находку он обнаружил 28 мая при проведении земляных работ на глубине около 1,2 метра, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Уже установлено, что возраст останков - не менее 100 лет. Интересный факт: как раз ровно 100 лет назад - в 1919 году - в этих местах проходили ожесточенные бои белогвардейцев с бойцами Красной армии. Не исключено, что скелет принадлежит одному из солдат той эпохи.

скелет, останки(2019)|Фото:СУ СК России по Курганской области

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Житель зауральского села откопал на своем участке столетние человеческие останки

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Теги: Митино, скелет, останки, СК



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